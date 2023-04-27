«Житейские вопросы» Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинецком районе

27 апреля профсоюзный правовой прием граждан провел главный правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Сергей Постолюк

Любой желающий смог получить консультации по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а так же, касающихся норм трудового законодательства. Правовой прием проводился в Государственном учреждении «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии». На прием обратилось четверо жителей г. Лунинца.

Поддержку в проведении приема оказывали помощник прокурора Лунинецкого района Вероника Черноокая и председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон: совместная работа позволяет наиболее оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми приходят граждане.

Вопросы, с которыми обратились к правовому инспектору жители города Лунинца, касались порядка предоставления трудовых отпусков за второй и последующие годы работы; о порядке и условиях изменения существенных условий труда; о предоставлении социального отпуска по требованию работника и другие.

Так как прием осуществлялся в рамках дня правового просвещения, Сергей Постолюк разъяснил особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, при этом пояснил присутствующим, в чем заключается отличие совмещения от совместительства, установленные законодательством о труде.

Необходимо отметить, что Вероника Черноокая затронула и вопросы сохранения исторической памяти.

— В марте страна отметила 80-ю годовщину памяти жертв Хатыни. Эти события навсегда вписаны в историю нашей страны как одни из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, — отметила Вероника Черноокая. — Это символ скорби и вечной памяти о сожженных немецкими захватчиками белорусских деревнях, зверски уничтоженных мирных жителях, среди которых в основном были женщины и дети. Еще одна дата, о которой мы не вправе забыть. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля. Генеральной прокуратурой нашей страны проводится большая работа по расследованию уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны. Наш долг — помнить о страшных событиях войны, учить молодежь извлекать из прошлого уроки и ценить то, что мы имеем.

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