Житель Ганцевичского района пытался угнать два автомобиля

В Ганцевичский РОВД обратился житель деревни Любашево с заявлением об угоне. Мужчина сообщил, что неустановленное лицо пыталось угнать со двора дома, принадлежащие ему автомобили «Ока» и «Ситроен Ксантия».

Сотрудники уголовного розыска установили, что 20-летний местный житель под утро возвращался домой. Проходя мимо двора заявителя, он увидел стоявший там автомобиль «Ока», и у него возникло желание прокатиться

Автомобиль оказался не заперт, но ключей в замке зажигания не было. Тем не менее он попытался завести автомобиль, столкнув его под уклон по улице. Проехав около 100 метров, угонщик понял, что завести двигатель не удастся, и вернулся во двор, где стоял еще один открытый автомобиль «Ситроен Ксантия», уже с ключами в замке зажигания.

Запустив двигатель, молодой человек начал разворачиваться, но не справился с управлением и врезался в заборное ограждение. На раздавшийся шум выглянул сосед владельца автомобилей, после чего угонщик поспешил убежать.

Важно отметить, что только две недели назад в отношении молодого человека состоялся суд по уголовному делу за угон транспортного средства. Фигурант задержан, следователями дана правовая оценка его действиям, возбуждено уголовное дело за угон.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома

фото ГКСЭ

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