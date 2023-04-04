Житель Лунинца сам себе «накрутил» штраф в Барановичах

На днях в городе Барановичи сотрудники патрульно-постовой службы милиции задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения 31-летнего жителя города Лунинца, сообщили в УВД Брестского облисполкома

Ввиду того, что мужчина ранее к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, было принято решение отпустить правонарушителя с применением профилактической меры воздействия в виде предупреждения.

Однако, по дороге домой отпущенный нарушитель, в порыве нахлынувшего чувства «благодарности», позвонил по телефону «102» и сообщил о пропаже денежных средств во время разбирательства с милицией. При этом, в ходе беседы со следователем каких-либо обстоятельств произошедшего, а также причину своего сообщения внятно пояснить не смог.

Данная ситуация была изучена сотрудниками областного управления собственной безопасности Брестчины. Установлено, что сотрудники милиции законно и оперативно выполнили свою работу, задержав нарушителя общественного порядка, а Лунинчанин помимо предупреждения, привлечен к административной ответственности в виде штрафа за заведомо ложное сообщение.

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