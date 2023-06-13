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Житель Лунинецкого района “нарыбачил” на статью

13.06.2023
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В  Лунинецкий  РОВД с  заявлением  о краже имущества обратился 39-летний  житель  райцентра. Заявитель  указал, что  в  период времени с 14 до 16 часов того  дня, с  заводи  вблизи  реки Припять с  его  лодки неизвестный похитил мотор марки «Yamaha Four Strok» с топливным  баком, который был в комплекте. Общая  сумма  ущерба  составила 4000 белорусских  рублей, сообщали в УВД Брестского облисполкома.

На место происшествия выбыли правоохранители, которые воспроизвели картину произошедшего. Оказалось, что в тот день заявитель находился на работе вблизи реки «Припять», а лодка стояла буквально в 100 метрах, в заводи. Перед окончанием рабочего дня мужчина обратил внимание, что лодка уже стоит без мотора и топливного бака, после чего незамедлительно обратился за помощью к правоохранителям. 

Сыщики установили личность злоумышленника, им оказался 62-летний житель одной из деревень района. В тот день фигурант приехал на реку с целью изучить уровень воды и возможности дальнейшей рыбалки. Проходя по берегу реки, в заводи, он заметил лодку, около которой не было хозяина. Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией, похитить мотор и топливный бак, чтобы в последующем использовать их в личных целях. Открепив вышеуказанные агрегаты,  мужчина перенес их недалеко от места стоянки лодки и спрятал в кустах, где похищенное и было обнаружено милиционерами. В последующем он планировал перевезти их по месту жительства. Следователями  дана  правовая  оценка действиям  фигуранта.

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