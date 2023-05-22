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Житель Лунинецкого района съездил в лес и “насобирал” кучу административных статей

22.05.2023
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На территории Микашевичского лесничества 30.04.2023 года фотоловушкой зафиксировано три нарушения. Житель г.Микашевичи совершил незаконную рубку, находился на территории лесного фонда во время действия ограничения на посещение лесов, а также заготавливал сок в запрещенном месте, сообщает Лунинецкий лесхоз

В отношении нарушителя начат административный процесс по ч.1 ст. 16.17, ч.1 ст. 16.21, ч.1 ст. 16.19 КоАП Республики Беларусь.

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