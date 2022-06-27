Житель Лунинецкого района хотел вернуть свои деньги у должника и попал под уголовную статью

Житель Лунинецкого района хотел вернуть взятые у него в долг деньги и попал под уголовную статью, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

Эта запутанная история началась около семи лет назад. Тогда 48-летний местный житель взял в долг у своего 42-летнего знакомого крупную сумму. Все это время деньги не возвращал. Тогда мужчина решил вернуть свое хитростью. Уговорил помочь в этом 28-летнего приятеля. Суть схемы заключалась в том, что должнику в обмен на настоящие белорусские рубли должны были дать фальшивые российские банкноты.

Чтобы усыпить бдительность обидчика, первые два раза ему обменивали подлинные деньги. Третья сделка оказалась крупной: вместо настоящих банкнот в белорусских рублях мужчина получил около 700 тыс. поддельных российских рублей. Скоро он заметил обман и обратился в дежурную часть Лунинецкого РОВД.

В отношении 42-летнего и 28-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по ст.216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК.