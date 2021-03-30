Житель Микашевич стал финалистом международной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Завершился заочный международный тур бизнес-игры “Начинающий фермер”. По его итогам экспертный совет отобрал для участия в суперфинале 34 команды молодых фермеров из России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии. Беларусь на конкурсе представят 10 национальных победителей.

За победу в международной бизнес-игре поборется представитель микашевичского клуба “САМИ”, созданного при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль со своим проектом “Пчеловодство”.

Проведение финала запланировано на май в одном из субъектов Российской Федерации. Участники получат экспертную оценку своих проектов. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. И самая главная награда за труд – международная стажировка в стране-участнице проекта.