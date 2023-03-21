Житель Столинского района поджег чужой автомобиль за отказ пригласить его к столу

В Столинском районе мужчина поджег автомобиль за то, что его не пригласили к праздничному столу, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.

Инцидент произошел вечером 19 марта в Давид-Городке. По данным следствия, фигурант проходил мимо приусадебного участка, где во дворе сидела компания. Прохожий стал наблюдать за отдыхающими. Тогда к нему подошел молодой человек и поинтересовался, в чем дело. Мужчина попросил пригласить его за стол. Получив отказ, он ушел, но спустя некоторое время вернулся, облил легковоспламеняющейся жидкостью стоящий вблизи приусадебного участка автомобиль и бросил зажженную спичку. Машина загорелась.

Прибывшие на место правоохранители задержали поджигателя. Им оказался 57-летний неработающий местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Фигурант задержан, с его участием проводятся следственные действия.

belta.by

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