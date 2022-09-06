Жителей Лунинецкого района будут судить за браконьерство

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению двух жителей г.Лунинца и аг.Дятловичи в незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере.

Согласно материалам дела Ж. и В. 23 июля 2022 года в пойменном водоеме реки Припять в нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 года №580, с помощью запрещенных ставных сетей из лески выловили рыбу, чем причинили ущерб на сумму свыше 8 тыс. рублей (253 базовых величины).

Обвиняемые признали свою вину в полном объеме и чистосердечно раскаялись. Возместили ущерб в добровольном порядке.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий Ж. и В. по ч.4 ст.281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

Ранее избранную в отношении обвиняемых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем применении прокурор оставил без изменения.

Фото: rybalke.net, носит иллюстративный характер

Служба информации прокуратуры Брестской области