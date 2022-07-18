Жители Лунинца выражают благодарность судье и адвокату

Читатели «Лунінецкіх навін» выражают благодарность судье Лунинецкого района Екатерине Клевжиц

Как пишут Любовь РЫЛАЧ и Екатерина ГРУДЬКО из Лунинца — «… за уважительное отношение к проблемам пожилых людей и помощи в их решении, за добросовестное отношение к своей работе и верим в справедливость суда. Также самых добрых слов заслуживает адвокат Ирина Чирец. Благодарим ее за высокий профессионализм и внимание к людям, которые доверились ей.

В августе 2021 года путем введения нас в заблуждение, обманным путем индивидуальный предприниматель из Барановичей установил нам системы для очистки питьевой воды. Цену завысил и не предоставил никакой информации о данном товаре. Мы подали заявления в суд, который вынес решение в нашу пользу. Надо понимать, что это процедура не быстрая и отнимает много сил, нервов и здоровья. Вот почему сегодня мы хотим обратиться к людям пожилого возраста и инвалидам. Будьте внимательны и осторожны, не вступайте в контакты с нежданными визитерами, которые стучатся к вам в двери или предлагают услуги по телефону. При малейшем подозрении пишите заявление в милицию. Тогда, с помощью активных действий правоохранителей удастся предотвратить мошенничество и обман со стороны нечестных людей. А вы сможете сохранить душевное спокойствие и здоровье».

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