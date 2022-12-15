Жители Лунинецкого района жалуются на мошенников в мессенджере «Viber»

В Лунинецкий РОВД с сентября текущего года постоянно поступают сообщения о неправомерном завладении учетных записей в мессенджере «Viber»

Как рассказала «ЛН» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, если ранее все пострадавшие переходили по ссылке www.viber.com….. и собственноручно подтверждали подключение иных устройств к своей учетной записи, а в дальнейшем могли предотвратить мошеннические действия неизвестных лиц путём деактивации стороннего устройства в настройках, то сейчас мошенники придумали новую схему.

Как и раньше, в сообщении в мессенджере «Viber» приходит сообщение, которое содержит фишинговую ссылку, замаскированую под бесплатный купон от интернет-магазина «21 век». Перейдя по ней далее потребуется ввести свой абонентский номер, якобы для получения «бесплатного купона». После ввода своего абонентского номера на мобильный телефон поступает шестизначный код, который также необходимо ввести.

Далее, мошенники удаленно подключаются к чужой учётной записи и в дальнейшем деактивируют аккаунт на устройстве потерпевших. Таким образом, потерпевшие полностью теряют доступ к своей учетной записи, восстановление которой может занять продолжительное время. После этого злоумышленники осуществляют звонки и под различными предлогами пытаются оформить кредиты на доверчивых граждан.

Милиция предупреждает: ранее для активации учетной записи на другом устройстве злоумышленники присылали жертве ссылку, теперь им достаточно одного 6-значного кода доступа !

Чтобы не стать жертвой кибермошенников в мессенджере, нельзя:

— открывать ссылки, отправленные неизвестными пользователями, а также родными и близкими;

— подтверждать активацию доступа к вашей учетной записи для незнакомых устройств;

— сообщать пароли и разовые коды доступа из sms-подтверждений;