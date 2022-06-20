Жители украинского приграничья с 1 июля могут собирать дикоросы в Столинском районе

Жители украинского приграничья с 1 июля могут собирать дикоросы в Столинском районе, сообщает Пограничный комитет Республики Беларусь

Ежегодно Президентом Республики Беларусь принимается решение о сезонном, временном упрощённом пропуске жителей украинского приграничья на белорусскую территорию в республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота» в пределах Столинского района.

Несмотря на отсутствие подобного запроса с украинской стороны, сезон 2022 не станет исключением. Учитывая устоявшуюся практику и прямую зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и дальнейшей реализации дикоросов, собранных на белорусской территории, принято положительное решение о возобновлении пропуска жителей Сарненского района Ровенской области в республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота». Уже с 1 июля эта категория граждан Украины, следующих пешком или на велосипедах, сможет пересечь границу в трёх местах упрощенного пропуска: «Мутвица», «Хиничев», «Селище» на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань соответственно. Они будут функционировать с 1 июля по 10 августа (с 6 до 22 часов) и с 1 сентября по 15 ноября (с 7 до 20 часов). Однако исходя из погодных условий возможны изменения сроков и времени их работы.

Для пересечения границы с целью сборов дикоросов жители Сарненского района Ровенской области должны иметь:

— национальный паспорт в виде книжки. Обращаем внимание, что паспорт гражданина Украины в виде пластиковой карты не дает основание для пропуска через государственную границу Республики Беларусь;

— справку из сельского исполкома с фотографией с подписью председателя и печатью;

— пропуск на право нахождения в пограничной полосе, выданный органами пограничной службы Республики Беларусь;

— именную квитанцию об оплате пошлины за посещение заказника «Ольманские болота». Размер пошлины составляет 10 базовых величин (320 рублей) для каждого физического лица. Внесение ежегодной платы производится единовременно до посещения заказника в Столинский районный бюджет на расчетный счет BY53 АКВВ 3600 2260 0241 9000 0000, открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк» г. Минска, БИК АКВВВY2Х, УНП 200676206, назначение платежа 05520.

Несовершеннолетние граждане Украины (до 16 лет), сопровождаемые законными представителями или другими совершеннолетними лицами при наличии нотариально заверенного ходатайства, также должны предъявить:

— свидетельство о рождении;

— справку из сельского исполкома с фотографией с подписью председателя и печатью;

— пропуск на право нахождения в пограничной полосе,

— именную квитанция об оплате пошлины за посещение заказника «Ольманские болота».

Согласно изменений в белорусском законодательстве Республики Беларусь, государственный сбор (оплата) за пребывание и передвижение в пограничной полосе зоне с 2021 года не осуществляется. Для получения пропусков в пограничную полосу необходимо в установленных местах упрощенного пропуска представить следующие документы:

— заявление физического лица на получение пропуска в пограничную полосу (на несовершеннолетних заявление от законных представителей);

— ксерокопию страниц паспорта гражданина Украины, где указаны установочные данные и данные о прописке;

— ксерокопию свидетельства о рождении на несовершеннолетних граждан (не достигших 16-летнего возраста).

Пропуска в пограничную полосу будут оформляться и выдаваться гражданам Украины непосредственно в месте временного упрощенного пропуска. Пропуска, выданные в июне 2021 года, действительны на период временного пропуска в текущем году.

Для получения дополнительной информации граждане Украины могут обращаться в Пинский пограничный отряд по телефонам : +375-165-65-85-13, +375-165-62-10-77.