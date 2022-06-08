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Жительница Ганцевичей вложила в несуществующий инвестпроект более Br41 тыс

08.06.2022
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Жительница Ганцевичей лишилась более Br41 тыс., перечислив деньги на несуществующий инвестпроект, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

55-летняя женщина хотела вложить деньги в инвестиционный проект, чтобы в дальнейшем получать прибыль. Она нашла в интернете якобы международную финансовую компанию. По указанию мнимого сотрудника компании на протяжении длительного времени «бизнес-леди» вносила определенные суммы по указанным реквизитам, для чего неоднократно оформляла кредиты в банке. Потерпевшая якобы даже смогла заработать, но для вывода денег от нее требовали оплатить комиссию. Вывести «заработанные» деньги женщина так и не смогла.

Поняв, что она стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Всего она перечислила мошенникам более Br41 тыс.

Ганцевичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Проводится комплекс следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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