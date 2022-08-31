Жительница Лунинца чуть не лишилась 6 тысяч рублей, мошенники не успели перевести деньги на свои счета

В Лунинецкий РОВД обратилась жительница райцентра и сообщила, что на нее кто-то оформил кредит.

Как оказалось, лунинчанке позвонили на мобильный телефон по средствам мессенджера «Viber». Вежливая незнакомка представилась сотрудницей банка и сообщила что в данный момент на ее имя оформляется кредит и просит подтвердить данный факт. Естественно женщина опровергла данный факт и попросила отклонить заявку. Тогда лжесотрудница банка сказала, что необходимо установить приложение на свой мобильный телефон для аннулирования онлайн-заявки. Следуя инструкциям, женщина установила приложение удаленного доступа «Any Desk», чем и предоставила доступ к своему мобильному телефону незнакомым ей лицам. В присланном ей смс-сообщении говорилось, что на ее имя одобрен онлайн-кредит на сумму 6000 рублей. Сразу же лунинчанка позвонила в банк и проинформировала, что неизвестные ей лица оформили на ее имя онлайн-кредит.

Данная история закончилась благополучно. Мошенники не успели перевести вышеуказанную сумму денежных средств на свои счета, так как транзакция была отклонена банком, и счет был заблокирован.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать 2 простых правила: никогда не предоставляйте незнакомым лицам доступ к вашим устройствам и ни при каких-либо обстоятельствах не делитесь ни с кем паролями или информацией об имени пользователя для онлайн-банкинга.

Ирина ВАНЮК, оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности криминальной милиции Лунинецкого РОВД.