Жительница Лунинца разместила на «Куфаре» объявление и «потеряла» 800 рублей. Есть очень важный нюанс!

По просьбе своих родителей несовершеннолетняя лунинчанка разместила на «Куфаре» объявление о продаже мебели и попала на удочку мошенников.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности криминальной милиции РОВД Ирина ВАНЮК, вскоре после появления объявления в глобальной сети интернет через мессенджер «WatsApp» с продавцом связалась «потенциальная покупательница». Она задала уточняющие вопросы по поводу мебели, подтвердила свою заинтересованность в покупке и прислала фишинговую ссылку для получения денежных средств.

Юная лунинчанка слышала об ухищрениях интернет-мошенников, поэтому обратила внимание на номер абонента, с которого поступили сообщения. Он был белорусский. Доверившись покупательнице, девушка перешла по ссылке, ввела все реквизиты банковской платежной карты своего брата и в считанные секунды лишила его денежных средств в размере без малого 800 рублей.

Знайте, что мошенники действительно могут использовать абонентские номера сотовых операторов, зарегистрированных на территории нашей страны. Но это не означает, что их легко можно установить. Отметим, что сим-карты зачастую зарегистрированы на лиц асоциального поведения либо ранее судимых, которые свои личные данные предоставили мошенникам за отдельную плату. Будьте бдительны! Не переходите по различным ссылкам! Не вводите реквизиты БПК! Берегите свои деньги!