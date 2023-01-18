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Жительница Лунинецкого района напала на милиционера

18.01.2023
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Прокурор Лунинецкого района санкционировал заключение под стражу 52-летней местной жительницы, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Женщине инкриминируется применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Мера пресечения избрана с учетом характера преступления и обстоятельств его совершения.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент в одном из сельских населенных пунктов произошел 4 декабря 2022 года. При задержании сына сельчанки для выяснения в РОВД обстоятельств совершенного им административного правонарушения она пыталась воспрепятствовать действиям правоохранителя. Обвиняемая несколько раз руками и ногами ударила участкового, замахивалась топором и повредила его форменное обмундирование.

Уголовное дело находится в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

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LNC

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