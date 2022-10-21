Жительница Лунинецкого района в передаче Андрея Малахова. Как это было

Как мы ранее сообщали, жительница Лунинецкого района Нина Еремеевич приняла участие в телепередаче Андрея Малахова. Теперь рассказываем как это было

– Добрый день, Нина. Меня зовут Екатерина, я представляю передачу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Сказать, что звонок порадовал лунинчанку Нину Еремеевич, – ничего не сказать…

– Вы меня не разыгрываете?

– Мы просмотрели ваши видеозаписи, вы – чудесная женщина. Хотели бы побывать за круглым столом у Андрея Малахова? Тогда во вторник, 11 октября, запись в студии! Волноваться ни о чем не стоит, мы все организуем. От вас главное – хорошее настроение, ну и, безусловно, желание.

А началась эта история еще летом. Просматривая передачи, Нина Никифоровна не раз обращала внимание на бегущую строку, где всех желающих приглашали писать, звонить, подавать заявки. Так и поступила. С помощью Юрия Владимирова, который не раз снимал ее выступления, отправила письмо в студию на улице Академика Королева в Москве. Очень хотелось окунуться в атмосферу творчества, познакомиться с талантами-самородками, которые собираются в студии, кому есть, чем гордиться и поразить страну. Отправила. И уже подзабыла. А сейчас ей сказали, что Москва ждет.

В ее родное Острово, деревушку под Микашевичами, приехала съемочная группа. Показать те места, где выросла Нина Еремеевич. Показать деревенский дом и материнскую любовь. В преддверии Дня матери это было особенно трогательно. Операторы обращали внимание на мелочи и казалось, что они сами побывали на заморских островах… Мама доила корову, топила печь, вместе с дочкой они пекли деревенские блины, пели народные песни… Что из этого попадет в выпуск – узнаем во время показа. Но Нине очень хотелось бы, чтобы зрители увидели буслянку, возле которой ее мама сказала: «Пока прилетают буслы, значит и мы будем жить».

– Главный мой девиз по жизни: «Нести добро и не иметь врагов». Неудивительно, что всегда стараюсь прийти на помощь там, где могу. Это у меня от мамы. Она тоже такая, чем может – всем поможет. А самая главная моя награда – любовь зрителей, их аплодисменты.

По словам Нины Никифоровны, работе команды Андрея Малахова можно только позавидовать. Они – профессионалы. Все отточено, продумано до мелочей. На самом деле ни о чем не пришлось даже задумываться. Машина забрала возле самого дома, а по приезду в Москву доставила до студии.

Там быстро записали ее песню. Нина призналась, что будет петь во время эфира, но попросила сохранить интригу. Ведь так будет интереснее смотреть. Скажу только, что за круглым столом ей отвели место рядом с ведущим, а он сам назвал ее так, как привыкли наши земляки – лунинецкой Софией Ротару. И традиционная манера исполнения и поведение Нины на сцене тоже не станут для нас открытием – она с легкостью смогла «завести» зал: танцевали не только участники, но и Андрей Малахов.

Безусловно, не обошлось без подарков от Лунинецкого молочного завода – здесь Нина Еремеевич в последние годы работает заведующей хозяйством. Директор Сергей Карпец и заместитель по идеологической и кадровой работе Лариса Карпец со своей стороны также оказали всевозможную помощь сотруднице, чей талант является источником вдохновения нескольких поколений заводчан. Ведь без нее уже сколько лет не обходится ни один значимый концерт. Передавая продукцию завода, Нина подчеркнула, что она – «Асаблівая», а Андрей Малахов – тоже особенный. И экологичная линейка будет очень кстати.

После съемок, а их выпуск записывали третьим, и часы стремительно спешили к полночи, еще долго общались с участниками передачи в гостинице, обменивались телефонами, пели. Не хотелось расходиться, каждого переполняло чувство гордости за свою малую родину, которую они представляли на такой чудесной передаче.

Теперь всем нам остается только дождаться эфира «Песен от всей души», в котором наша землячка с огромнейшим удовольствием подарит радость зрителям. Ведь секрет ее успеха в том, что петь нужно искренне, от души, без лести. И тогда обязательно получится достучаться до сердца каждого.

Александр Ковко

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