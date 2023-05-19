Жительница Житковичского района вербовала девушек для занятия проституцией

Оперативники в сфере нравов УВД Гомельского облисполкома и Житковичского РОВД задержали 27-летнюю жительницу Житковичского района, вербовавшую девушек для занятия проституцией в одной из стран кавказского региона. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Женщина полгода трудилась в сфере интим-услуг за рубежом. Спустя время организовала свое эскорт-агентство, наняла сотрудников. В “штате” были и так называемые скауты для вербовки девушек в странах СНГ, и “операторы”, задача которых – организовать встречи с клиентами, и “риелторы”, отвечающие за подбор съемных квартир, и фотографы для создания портфолио работниц интим-сферы, и рекламщики для продвижения преступного бизнеса. Сама же фигурантка занималась распорядительной деятельностью, контролировала финансы.

На “заработки” из Беларуси была готова поехать 22-летняя девушка. Милиционеры пресекли попытку ее вывоза за границу.

За покушение на организацию занятия проституцией возбуждено уголовное дело. Задержанная может получить до 10 лет лишения свободы.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram