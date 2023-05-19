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Жительница Житковичского района вербовала девушек для занятия проституцией

19.05.2023
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Оперативники в сфере нравов УВД Гомельского облисполкома и Житковичского РОВД задержали 27-летнюю жительницу Житковичского района, вербовавшую девушек для занятия проституцией в одной из стран кавказского региона. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Женщина полгода трудилась в сфере интим-услуг за рубежом. Спустя время организовала свое эскорт-агентство, наняла сотрудников. В “штате” были и так называемые скауты для вербовки девушек в странах СНГ, и “операторы”, задача которых – организовать встречи с клиентами, и “риелторы”, отвечающие за подбор съемных квартир, и фотографы для создания портфолио работниц интим-сферы, и рекламщики для продвижения преступного бизнеса. Сама же фигурантка занималась распорядительной деятельностью, контролировала финансы.

На “заработки” из Беларуси была готова поехать 22-летняя девушка. Милиционеры пресекли попытку ее вывоза за границу.

За покушение на организацию занятия проституцией возбуждено уголовное дело. Задержанная может получить до 10 лет лишения свободы.

belta.by

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