Жительнице Микашевич «застрахованный» банковский счет обошёлся в 580 рублей

В оперативно-дежурную службу РОВД обратилась жительница г. Микашевичи, которая сообщила, что мошенники с ее счета сняли 580 рублей.

Как оказалось, 14 июня на ее банковскую карту была зачислена заработная плата. Через 2 дня по мессенджеру «Viber» ей поступил телефонный звонок. Женщина, которая представилась сотрудницей банка, предложила застраховать банковский счет от мошенников.

Лжесотрудница быстро вошла в доверие к потерпевшей, которая согласилась на предложенные условия. После передачи незнакомке кодов, которые пришли в смс-сообщении, буквально через минуту жительница Микашевич лишилась всех своих денежных средств, находящихся на счете.

В очередной раз напоминаем, что сотрудники банка никогда не будут звонить по мессенджеру и предлагать застраховать банковский счет. Они же никогда не будут просить продиктовать коды и пароли, которые пришли в смс-сообщении. Будьте бдительными и берегите свои деньги!

Ирина Ванюк, оперуполномоченный Лунинецкого РОВД