Жителя Лунинецкого района приговорили в 8 годам лишения свободы за разбой и кражи

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о кражах и разбое. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры.

Фигурантом оказался 20-летний местный житель, уже ранее судимый. У него было неотбытое наказание в виде ограничения свободы. На путь исправления молодой человек на стал. В мае и июне он проникал в частные дома в деревне Озерница и агрогородке Дворец Лунинецкого района, откуда похищал имущество. Помимо этого, летом парень зашел к 84-летней сельчанке, которая попросила помочь разбить деревянные ящики на дрова. После этого хозяйка угостила его обедом. Однако вместо благодарности молодой человек набросился на нее и стал душить, требуя денег. Услышав хрипы и согласие пенсионерки на передачу денег, отпустил ее и сбежал.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.205 и ч.2 ст.207 УК. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 40 базовых величин (Br1280).

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram