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Жителя Лунинецкого района задержали за браконьерство на озере «Глубокое»

15.09.2022
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При проведении полевого мероприятия 13 сентября 2022 года сотрудниками Туровской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира по поступившей оперативной информации от Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира был задержан житель Лунинецкого района Брестской области, который осуществил незаконную добычу рыбы на озере «Глубокое» — пойменном водоеме р. Припять около д. Запросье Лунинецкого района.

Так, вышеуказанный гражданин вышел на промысел и с помощью запрещенного орудия рыболовства — одной рыболовной сети, длиной 40 м, начал осуществлять незаконную добычу рыбы, используя при этом маломерное судно — деревянную лодку кустарного изготовления.

За этим занятием его и застали работники Туровской МРИ. После задержания гражданина и осмотра установлено, что добыл он 68 особей рыбы различных видов, в том числе: 1 особь жереха, 4 особи окуня речного, 5 особей густеры, 3 особи карася серебряного, 7 особей линя, 8 особей щуки обыкновенной, 2 особи язя, 38 особей красноперки, общим весом 17,09 кг.

В связи с тем, что ущерб, причиненный окружающей среде и стоимость незаконно добытой рыбы, составила порядка 150 базовых величин, то на место совершения правонарушения была вызвана СОГ Лунинецкого РОВД, так как в действиях данных граждан по факту незаконной добычи рыбы запрещенными орудиями рыболовства, повлекшие причинение ущерба в крупном размере, усматривается состав преступления, то во отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК Республики Беларусь.

Данным гражданам предстоит возместить вред и стоимость незаконно добытой рыбы на сумму более 4 700 рублей.

Задержанный гражданин в 2022 году три раза привлекался к административной ответственности за незаконную добычу рыбы, а также ранее неоднократно судим по уголовной статье за незаконную добычу рыбы.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира просит Вас сообщать о случаях браконьерства и нарушении природоохранного законодательства на телефон горячей линии — 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000, предоставлять фотовидеоматериалы на Viber по номеру + 375 29  824 93 76, а также на электронную почту mikashevichi_mri@gosinspekciya.gov.by, Ваш звонок очень важен для нас, с Вашей помощью мы сохраним наш животный мир и нашу прекрасную природу.

Заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира  А.В. Монич

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