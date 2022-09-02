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Жителя Микашевич будут судить за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

02.09.2022
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Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 44-летнего неработающего жителя г.Микашевичи Д. в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Согласно материалам дела Д. в состоянии алкогольного опьянения 14 июня 2022 года в целях воcпрепятсвования задержанию своего нетрезвого знакомого, совершившего ДТП при парковке автомобиля и покинувшего место происшествия, применил насилие к сотруднику ОВД. Пытаясь «отбить» друга, которого задержали для медицинского освидетельствования, обвиняемый нанес правоохранителю удары ногами и руками, чем причинил телесные повреждения в виде кровоподтеков.

После изучения материалов дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

При направлении дела в суд прокурор оставил ранее избранную в отношении Д. меру пресечения без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Служба информации прокуратуры Брестской области

 

 

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