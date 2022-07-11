Жителя Микашевич судили за браконьерство — ограничение свободы и крупный штраф (Лунинецкий район)

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 68-летнего жителя г.Микашевичи – ему инкриминирована незаконная добыча рыбы запрещенными орудиями и способами в запретные сроки, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.

Согласно материалам дела мужчина с 25 по 27 апреля 2022 года вблизи д.Запросье Лунинецкого района рыболовными сетями, которые запрещены при любительском рыболовстве, ловил рыбу, не имея на то надлежащего разрешения.

В результате незаконных действий мужчина изъял из среды обитания 68 особей рыбы, чем причинил ущерб на 8,5 тыс. рублей. Сумма ущерба возмещена добровольно.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.281 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года со штрафом в размере 35 базовых величин.

Рыболовные сети и гребная лодка по правилам ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь конфискованы в доход государства как орудия преступления.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фото: drogichin.by, носит иллюстративный характер

Служба информации прокуратуры Брестской области