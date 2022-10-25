Живут в Беларуси, а служат польскому режиму! Кто получает награды от Дуды? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

То они оправдывают террористов и шпионов, которые в 2020 году сотрудничали, например, с украинскими спецслужбами и желали окунуть Беларусь в средневековый мрак, то тайком награждают тех, кто в 1940-е работал против интересов простых белорусов и для нашего уничтожения.
Речь идет о ещё живых солдатах Армии Крайовой. Которые гордятся тем, что их тайком чествует польская власть, а свои преступления считают «просто помощью» польскому подполью.
Как польские дипломаты поддерживают антибелорусское движение?
Почему не могут ответить: зачем увеличили воинский контингент у белорусских грани
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