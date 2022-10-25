ОбществоПолитика

Живут в Беларуси, а служат польскому режиму! Кто получает награды от Дуды? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

25.10.2022
25

То они оправдывают террористов и шпионов, которые в 2020 году сотрудничали, например, с украинскими спецслужбами и желали окунуть Беларусь в средневековый мрак, то тайком награждают тех, кто в 1940-е работал против интересов простых белорусов и для нашего уничтожения.

Речь идет о ещё живых солдатах Армии Крайовой. Которые гордятся тем, что их тайком чествует польская власть, а свои преступления считают «просто помощью» польскому подполью.

Как польские дипломаты поддерживают антибелорусское движение?

Почему не могут ответить: зачем увеличили воинский контингент у белорусских грани

Об этом смотрите в проекте «Это другое».

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Літаратурная вечарына памяці Уладзіслава Нядзведскага ў Мікашэвічах

Літаратурная вечарына памяці Уладзіслава Нядзведскага ў Мікашэвічах

25.10.2022
Photo of «Васильки» из Лунинца успешно выступили на международном конкурсе в Гомеле

«Васильки» из Лунинца успешно выступили на международном конкурсе в Гомеле

25.10.2022
Photo of Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, но не создавать для этого новые центры

Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, но не создавать для этого новые центры

25.10.2022
Photo of «Прамыя лініі» кіраўнікоў: аўтапарка, жыллёва-камунальнай гаспадаркі і кансультацыі юрыста (Лунінецкі раён)

«Прамыя лініі» кіраўнікоў: аўтапарка, жыллёва-камунальнай гаспадаркі і кансультацыі юрыста (Лунінецкі раён)

25.10.2022
Photo of Восем зорачак Васіля і Вольгі ІЛЬЮЧЫКАЎ з Лунінца

Восем зорачак Васіля і Вольгі ІЛЬЮЧЫКАЎ з Лунінца

25.10.2022
Photo of «Покровский Кимвал» в Лунинце

«Покровский Кимвал» в Лунинце

24.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть