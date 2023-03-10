«Жизненные приоритеты Владимира Соца, трудоустройство и Микашевичах и занятия по теробороне» — читайте с номере газеты «Лунінецкія навіны» за 10 марта

Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 10 марта:

— «Наша цель – забота о тружениках села!» Этим руководствуется в работе Владимир СОЦ, директор ОАО «Вульковский рассвет»

— Кубок ДОСААФ «прописался» в Лунинце

— Новый рентген-аппарат в стоматологии

— Беларусь не намерена быть втянутой в войну

— Шматлікія ўзнагароды жанчынам Лунінецкага раёна

— Зрелость политической культуры

— Адкуль бяруць малако і прычым тут танкі (Лунінецкі раён)

— Ежегодные занятия с органами управления территориальной обороны и личным составом территориальных войск в Лунинецком районе

— Микашевичи: вопросы трудоустройства

— Двойняшки Ксения и Евгения Давидович уже проходят курс реабилитации

— Книга «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти». Там рассказывается и о зверствах нацистов, совершённых ими на территории Лунинецкого района

— «Цна – это самая красивая деревня…»

— «Менестрэль» адзначыў юбілей

— Взят под стражу житель Лунинецкого района. Подробности

— Происшествия

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