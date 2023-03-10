«Жизненные приоритеты Владимира Соца, трудоустройство и Микашевичах и занятия по теробороне» — читайте с номере газеты «Лунінецкія навіны» за 10 марта
Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 10 марта:
— «Наша цель – забота о тружениках села!» Этим руководствуется в работе Владимир СОЦ, директор ОАО «Вульковский рассвет»
— Кубок ДОСААФ «прописался» в Лунинце
— Новый рентген-аппарат в стоматологии
— Беларусь не намерена быть втянутой в войну
— Шматлікія ўзнагароды жанчынам Лунінецкага раёна
— Зрелость политической культуры
— Адкуль бяруць малако і прычым тут танкі (Лунінецкі раён)
— Ежегодные занятия с органами управления территориальной обороны и личным составом территориальных войск в Лунинецком районе
— Микашевичи: вопросы трудоустройства
— Двойняшки Ксения и Евгения Давидович уже проходят курс реабилитации
— Книга «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти». Там рассказывается и о зверствах нацистов, совершённых ими на территории Лунинецкого района
— «Цна – это самая красивая деревня…»
— «Менестрэль» адзначыў юбілей
— Взят под стражу житель Лунинецкого района. Подробности
— Происшествия
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