Жуткий пожар в Ракитно: воспоминания спасателя из Микашевич (Лунинецкий район)

В честь 20-летия со дня образования Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» мы расскажем о трудовом пути заместителя начальника пожарной аварийно-спасательной части №2 г. Микашевичи Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Брезина Виктора Васильевича.

Виктор Васильевич родом из города Лунинца. С детства любил технику, как и многие мальчишки. После окончания школы поступил в Бобруйский автотранспортный техникум. В 1991-1992 годах служил в армии, а после пошел работать по специальности в автомобильный парк №10 Лунинца. Работа была не совсем по душе. И в июне 1994 года решил попробовать себя в роли спасателя. Путь службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям наш герой начал с должности командира отделения в пожарной аварийно-спасательной части №1 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Так называемое боевое крещение я прошел уже на вторых своих дежурных сутках, – вспоминает собеседник. – Пожар был несложный, горела хозяйственная постройка с дровами. Было сильное пламя, много дыма, стояла очень жаркая погода. Пожар потушили быстро, и после тушения начальник дежурной смены, как сейчас помню, спросил: «Ну, как тебе, молодой? Не жалеешь что в спасатели подался?»

И продолжил…

– Самый крупный пожар, который сохранился в памяти, случился в 1996 году. Зима, сильный мороз, ночь. Поступил сигнал о пожаре в здании свинарника в д. Ракитно. Два наших отделения прибыли первые к месту пожара, кровля здания была охвачена огнем, стрелял шифер. Наше отделение, развернув боевую линию, приступило к тушению, второе поехало искать водоем. Долго они, помню, пробивали лед, мороз был лютый. Мы же с коллегами решили попробовать войти в здание, чтобы спасти животных, но, к сожалению, огонь нам этого сделать не позволил, образовалась обратная тяга, и пламенем чуть не снесло нас с ног, вовремя прикрылись воротами. Всю ночь боролись с огнем, сил и средств не хватало, ликвидировали только утром. По подсчетам, тогда на пожаре погибли 1069 свиней – эта цифра до сих пор в голове.

В 2011 году спасатель окончил заочную форму обучения в Командно-инженерном институте МЧС Республики Беларусь по специальности «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». В 2015 году получил офицерское звание и был назначен на должность начальника дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части №1 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, через год стал заместителем начальника пожарной аварийно-спасательной части №2.

На счету у спасателя много боевых выездов, за свой профессионализм Виктор Васильевич награжден различными благодарностями, грамотами, медалью «За безупречную службу» III степени, нагрудным знаком «Выдатнiк».

После выхода на заслуженный отдых наш герой без дела не сидит, работает на одной из организаций города, занимается воспитанием детей, их, к слову, у Виктора Васильевича четверо – 3 сына и дочь. Не забывает, конечно, коллег. Он частый гость в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, принимает активное участие в жизни спасателей и с удовольствием делится своим богатым профессиональным опытом с молодым поколением огнеборцев.

По информации областного УМЧС