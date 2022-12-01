ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ – ТРАДИЦИОННЫЙ СЕЗОН ПРОДАЖИ НА БРЕСТЧИНЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Вы желаете приобрести недорого недвижимость в Брестской области? Вас интересует недвижимость в Брестском, Пинском, Барановичском районах, городе Бресте? С понижением цены до 80 процентов, с начальной ценой, равной одной базовой величине? Ждем покупателей на заключительных предновогодних торгах в декабре текущего года! Свои объекты выставили город Брест, тринадцать районов области и два республиканских учреждения.

Продажа государственных объектов недвижимости осуществляется на еженедельно организованных электронных торгах (вторник, пятница) и отдельно 29 декабря (четверг). Организатором торгов выступает комитет «Брестоблимущество».

Всего в декабре 2022 года назначены торги по продаже 46 лотов, из которых 35 — с начальной ценой, равной одной базовой величине, по четыре объекта выставляются со снижением цены до 50 процентов и на 80 процентов. Тематические торги с начальной ценой, равной одной базовой величине, назначены на 2, 9 и 23 декабря. Наиболее широко представлены объекты Барановичского (5 лотов), Ганцевичского (5 лотов), Ивановского (5 лотов), Ивацевичского (5 лотов), Пружанского (3 лота) районов и в г. Бресте (6 лотов).

Перечень предлагаемых для продажи с электронных торгов объектов систематизирован и представлен в Анонсе.

Потенциальным покупателям предлагается недвижимость, которую можно использовать как в производственных, административных целях, так и под жилье или ведение личного подсобного хозяйства. Это здания, ранее используемые в качестве детских садов, школ, сельских домов культуры, бань, свиноферм и др.

Если в торгах примет участие только один участник, то он имеет возможность приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, и на торгах с начальной ценой, равной одной базовой величине общая стоимость объекта с учетом затрат на организацию аукциона может составить до 100 рублей.

С информацией о продаже объектов можно ознакомиться на сайте Брестского облисполкома www.brest-region.gov.by, страницакомитет «Брестоблимущество» — «Аукционы/Конкурсы», извещения, договоры – Недвижимость, на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by, раздел «Продажа/Аренда имущества», далее – «Продажа и аренда государственной собственности. Единая база», на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» — www.et.butb.by .