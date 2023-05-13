Змены ў раскладзе руху цягнікоў па станцыі “Лунінец” з 15 па 18 мая

15, 16 и 17 мая поезд региональных линий эконом-класса ЛУНИНЕЦ–БРЕСТ–ЛУНИНЕЦ, отправлением в 9.50 и прибытием в 18.05, следует сообщением ЛУНИНЕЦ–ГОРОДЕЦ–ЛУНИНЕЦ, а 18 мая – сообщением ЛУНИНЕЦ–ТРУДОВАЯ–ЛУНИНЕЦ.

15 мая поезд ЛУНИНЕЦ–ЖИТКОВИЧИ–ЛУНИНЕЦ, отправлением в 12.19 и прибытием в 16.39, ОТМЕНЯЕТСЯ, а 16, 17 и 18 мая следует сообщением ЛУНИНЕЦ–МИКАШЕВИЧИ–ЛУНИНЕЦ.

Па інфармацыі Баранавіцкага аддзялення БЧ

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