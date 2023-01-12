Зональные соревнования по мини-футболу прошли в Лунинецком районе

10-11 января на спортивных базах Лунинецкой СДЮШОР, ФОК «Гранит» и Лунинской средней школы состоялись зональные соревнования по мини-футболу среди юношей в рамках 33 районной спартакиады среди школьников.

Напрямую в финал 4-х (21.01.2023) пробились сборные команды средней школы N2 г.Лунинца, средней школы N2 г.Микашевичи и гимназии г. Лунинца.

В дополнительном турнире за 1 путёвку в финал 14 января в Лунине сыграют команды Лунинской средней школы (хозяева), Любачинской средней школы и средней школы N1 г.Микашевичи.

Уже занятые места: 7 — Дятловичская средняя школа; 8 — средняя школа N1 г.Лунинца; 9 — средняя школа N3 г.Лунинца; 10 — средняя школа N4 г.Лунинца; 11 — Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского.