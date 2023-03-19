Зональные соревнования по настольному теннису состоялись в Лунинецком районе

18 марта на спортивных базах СШN2 г. Лунинца, СШN2 г. Микашевичи и Дятловичской СШ прошли зональные соревнования по настольному теннису среди юношей в программе XXXIII районной спартакиады, в к которых приняли участие 13 сборных школ по 3 участника, 1 из которых должен быть 2008 г. р. и моложе (отбор на областные соревнования), которые играли по круговой системе до 5 индивидуальных побед одной из команд.

В итоге в финальную стадию, которая пройдёт 25 марта в Дворецкой СШ, пробились 6 команд: Гимназия г. Лунинца, СШN2 г. Лунинца, Любачинская СШ (15:1 по встречам !!!), СШN1 г. Микашевичи, Дятловичская СШ (20-2!!!) и Межлесская СШ. В финале система проведения меняется и проводится по областным лекалам, нося характер лично-командных результатов (по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками команд).

Елена Данилович

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