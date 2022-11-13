Зональные соревнования по волейболу в рамках районной спартакиады (Лунинецкий район)

12 ноября завершились зональные соревнования по волейболу среди девушек в рамках 33 районной спартакиады среди учащихся

Напрямую в полуфинал попали: команды средней школы N2 г.Микашевичи, гимназии г.Лунинца, Большечучевичской средней школы и Кожан-Городокской средней школы.

В дополнительном турнире (16.11.2022) сыграют команды Лахвенской средней школы, средней школы аг.Вулька-2, средней школы N2 г.Лунинца и Микашевичской гимназии им.В.И.Недведского.

Выбыли из борьбы: команды Редигеровской средней школы, Дворецкой средней школы, средней школы N3 г.Лунинца и средней школы N1 г.Микашевичи.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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