ЗРК С-400. Министр оцени процесс подготовки к заступлению на боевое дежурство

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин посетил зенитно-ракетное подразделение, где на вооружение был поставлен новейший зенитный ракетный комплекс С-400.

Глава оборонного ведомства оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, в том числе способность личного состава к выполнению задач по предназначению, а также готовность вооружения и военной техники.

Информация Министерства обороны Республики Беларусь

Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр»

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