Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 674 человек

Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 17 674, травмы получили более 72 тыс. человек. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.

По информации вице-президента Турции, за прошедшие сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека. В данный момент в спасательной операции задействованы более 29 тыс. спасателей.

Фуат Октай сообщил, что в пострадавшие провинции возобновлена подача газа и электричества, но в некоторых местах их нет из-за соблюдения мер безопасности.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение