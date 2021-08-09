Нацистские методы литовцев в борьбе с мигрантами: электрошокеры и автоматы вместо диалога

Факты таковы, что люди, бегущие от войны, в том числе, женщины и дети, в глазах литовских силовиков — всего лишь объект, который необходимо вышвырнуть за границу любой ценой. Никто не разбирается в их судьбах и причинах поиска безопасного места для жизни. Вместо диалога в ход идут служебные собаки, приклады автоматов и электрошокеры. Белорусские пограничники продолжают оказывать помощь людям, которые столкнулись с демократией в литовском исполнении. Кадры в видео не рекомендуется смотреть впечатлительным и детям.