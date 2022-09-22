ШОС — путь к многополярному миру (видео)

Мир уже не будет прежним. Об этом говорят ведущие политики мира. А недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества оказался отправной точкой на пути к многополярному миру. Встреча глав государств ШОС представляет собой более 40% населения планеты — в результате принесла не только многомиллиардные сделки, но и стратегическую мобилизацию партнёров.

О том, почему сегодня так важно было закрепить и экономическое, и геополитическое сотрудничества в рамках организации — авторский комментарий Марии Петрашко.