Политика

ШОС — путь к многополярному миру (видео)

22.09.2022
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Мир уже не будет прежним. Об этом говорят ведущие политики мира. А недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества оказался отправной точкой на пути к многополярному миру. Встреча глав государств ШОС представляет собой более 40% населения планеты — в результате принесла не только многомиллиардные сделки, но и стратегическую мобилизацию партнёров.

О том, почему сегодня так важно было закрепить и экономическое, и геополитическое сотрудничества в рамках организации — авторский комментарий Марии Петрашко.

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