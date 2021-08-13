Политика

«Большой разговор»: фейки CNN и пропаганда Запада

Ориентиры Беларуси, которые были подтверждены во время «Большого разговора» услышали далеко за пределами страны. Откровенный диалог Главы государства произвёл большой эффект. Что, конечно, стало крайне неудобным для некоторых. В репортажах и публикациях по следам «Большого разговора» западные коллеги попросту умалчивали о важных деталях, другие же и вовсе продолжали плодить фейки. О чём же молчит западная пропаганда — авторский комментарий Марии Петрашко.

 

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