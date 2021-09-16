Политика

«Денег нет, но вы держитесь». О чем говорят в кулуарах окружения Тихановской?

Президент США Джо Байден денег беглой Тихановской не дал, но дал знаменитые госдеповские печеньки. Поймут ли теперь «невероятные», что финансировать их «страну для жизни» уже не будут? Ведь «сбережения» беглой оппозиции истощились. После возвращения из Вашингтона паж Тихановской поспешил оптимизировать штат невероятных, истребляя иждивенцев из списков — все же чем меньше нахлебников, тем больше достанется им самим.

— Почему те, кто сейчас осваивает гранты за рубежом, забыли про людей, которых использовали, пытаясь прийти к власти?

— На что обижены «невероятные»?

— И как вербуют белорусов в Польше?

Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта Ксении Лебедевой «Это другое».

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