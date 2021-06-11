Политика

Депутаты приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

“Мы, депутаты и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь – полномочные представители белорусского народа, обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств. Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава Организации Объединенных Наций, одной из основательниц которой была и наша страна, – говорится в обращении.

Независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси являются как очевидной основой благосостояния жителей нашей страны, так и залогом геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию”.

Авторы обращения считают, что вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь – против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене.

“Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Абсурдными выглядят действия по лишению Республики Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций, а в конечном итоге – обычных граждан нашей страны. Белорусы выдержат эти испытания, потому что нам есть что терять. В XX веке мы дважды восстанавливали свою страну – из руин Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и осколков разрушенного в 1991 году СССР. Поэтому не только крепкая государственная власть и сильные органы правопорядка не позволили превратить Беларусь в очередную горячую точку на политической карте мира, но и каждый белорус чувствует сопричастность к созданию страны, понимает свою ответственность за ее будущее”, – отмечается в документе.

“Сегодня политическое и экономическое давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается. Заявленная цель – содействие укреплению демократических ценностей и свобод. Однако фактический результат совершенно иной – подрыв экономического потенциала нашей страны, замедление развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и, как результат, – слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов – миграционный, экономический, пандемию COVID-19, – подчеркивают депутаты и сенаторы. – Мы обращаемся к нашим зарубежным партнерам с призывом – соблюдайте принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью, ведь поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно. Мы готовы к диалогу, но не к принуждению, и ответственно заявляем о бесперспективности и недальновидности любых посягательств на наше право самостоятельно выстраивать путь развития Республики Беларусь”.

“Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания”, – резюмируется в документе.

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