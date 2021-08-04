Документальный сериал о том, как Беларусь победила цветную революцию – с 4 по 8 августа

Многосерийный фильм-расследование снимался целый год и пропитан всеми событиями, с которыми столкнулась в это время наша страна.

Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом “мирных” митингов и протестов.

Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси.

Пять стадий неизбежного – от задумки до провала.

С 4 по 8 августа на телеканале СТВ и сразу после “Панорамы” на “Беларусь 1” – в 21:45