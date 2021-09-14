Евродипломаты на вынесении приговора Колесниковой оказывали давление на суд?

Появление представителей дипмиссий во время вынесения приговора Колесниковой и Знака у многих вызывало недоумение. Ведь мировая практика такова, что дипломаты присутствуют на судебных процессах с участием граждан СВОИХ государств.

—Что же делали в суде иностранцы, оказывали давление на суд?

—Почему судьбы белорусских преступников иностранных визитеров волнуют больше, чем судьбы граждан своих стран?

—Их какова их цель: укрепление отношений между странами или разрушение суверенитета и независимости Беларуси?

Об этом и не только — в рубрике Людмилы Гладкой “Площадка”.