Политика

Евродипломаты на вынесении приговора Колесниковой оказывали давление на суд?

Появление представителей дипмиссий во время вынесения приговора Колесниковой и Знака у многих вызывало недоумение. Ведь мировая практика такова, что дипломаты присутствуют на судебных процессах с участием граждан СВОИХ государств.

—Что же делали в суде иностранцы, оказывали давление на суд?

—Почему судьбы белорусских преступников иностранных визитеров волнуют больше, чем судьбы граждан своих стран?

—Их какова их цель: укрепление отношений между странами или разрушение суверенитета и независимости Беларуси?

Об этом и не только — в рубрике Людмилы Гладкой “Площадка”.

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