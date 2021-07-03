Геноцид в БССР: что известно по уголовному делу?

Важность месседжев Александра Лукашенко в Бресткой крепости понимаешь и когда знакомишься с деталями военной хроники и вникаешь в документы. Более 140-ка крупных карательных операций провели в Беларуси с 41-ого по 45-ый годы фашистские оккупанты и их пособники. Уничтожили несколько тысяч деревень. На принудительные работы из страны вывезли около 400-сот тысяч человек. Десятки тысяч из них погибли. Были созданы более 400-сот мест принудительного содержания гражданского населения, где уничтожили почти 1,5 миллиона человек. Об этом Генпрокуратура Беларуси проинформировала Международную ассоциацию исследователей геноцида. Сведения из дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить историческую правду.