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Игорь Тур о беглых в 2021-м году: Ни действий, ни планов или как они наследили в истории Беларуси (видео)

В этом году чаще всего в рубрике «Будет дополнено» рассказывали о действиях, мотивах и планах белорусской, но зарубежной оппозиции. Но делать это в последнее время стало весьма сложно – ведь не было уже ни действий, ни планов. В итоге этот выпуск напомнил другую рубрику в одной российской развлекательной программе. Она называлась «Справедливо забытые артисты» – о людях, которых никто не помнит и которые уже никому не интересны. В данном случае, заменяя артисты на политики, получаем стопроцентное попадание. Они не интересны, банальны, предсказуемы… Но они, к сожалению, оставили след в белорусской истории. Игорь Тур – политическая эпитафия для беглых.

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