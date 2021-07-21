Политика

Игорь Тур о «демократии» в Литве, где граждан Ирака пытали и выдворили из страны

Очевидно, что действия Литвы в отношении мигрантов (пытки, истязания, угрозы убийством) не повлекут за собой громкие осуждающие заявления в Евросоюзе, не будет никаких расследований. О правах человека официальный Брюссель вспоминает только в выгодном для себя контексте. И для них три десятка истощенных и избитых литовскими пограничниками иракских нелегалов – это расходный материал, фактически патроны в борьбе с Беларусью.

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