Интервью Лукашенко телеканалу Sky News Arabia | ТЕЛЕВЕРСИЯ

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. В качестве интервьюера выступил главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Разговор продолжался около часа. Глава государства подробно ответил на вопросы журналиста. Они коснулись ситуации вокруг экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, санкций и их влияния на экономику страны. В центре внимания также была тематика взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС.