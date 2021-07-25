Политика

Интервью Лукашенко телеканалу Sky News Arabia | ТЕЛЕВЕРСИЯ

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. В качестве интервьюера выступил главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Разговор продолжался около часа. Глава государства подробно ответил на вопросы журналиста. Они коснулись ситуации вокруг экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, санкций и их влияния на экономику страны. В центре внимания также была тематика взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС.

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L N

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