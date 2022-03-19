Политика

Интервью Лукашенко японскому TBS: мир на Украине, ядерное оружие в Беларуси, санкции, Китай и США (видео)

19.03.2022
25

Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS.

В разговоре Президент Беларуси акцентировал внимание на мирном соглашении России и Украины, в каком случае оно состоится и что произойдёт, если Зеленский не пойдёт на условия соглашения. Затронули тему перспективы размещения на территории Беларуси ядерного оружия.

Резонансные вопросы и откровенные ответы о ситуации в Украине, об отношениях Китая и США, о санкциях и фейковой журналистике.

— Что за договор предлагает Россия Украине?

— Кто и как сегодня может остановить конфликт?

— Распад СССР: трагедия или естественный поворот истории?

Подробности смотрите в интервью Президента Беларуси прямо сейчас!

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лукашенко о мире на Украине. Офис Зеленского – теракты в Беларуси. Китай ответил США (видео)

Лукашенко о мире на Украине. Офис Зеленского – теракты в Беларуси. Китай ответил США (видео)

19.03.2022
Photo of Как ВСУ пытается оказать психологическое давление на россиян и белорусов. ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Как ВСУ пытается оказать психологическое давление на россиян и белорусов. ЭТО ДРУГОЕ (видео)

16.03.2022
Photo of Голодные игры: за санкции западной элиты придётся расплачиваться простым гражданам (видео)

Голодные игры: за санкции западной элиты придётся расплачиваться простым гражданам (видео)

13.03.2022
Photo of Путин перехитрил Байдена и Макрона. Санкции бьют по Западу (видео)

Путин перехитрил Байдена и Макрона. Санкции бьют по Западу (видео)

11.03.2022
Photo of Украинские националисты: лица, «заслуги» и подразделения (видео)

Украинские националисты: лица, «заслуги» и подразделения (видео)

06.03.2022
Photo of ИнфоВойна: почему Украина распространяет фейки? (видео)

ИнфоВойна: почему Украина распространяет фейки? (видео)

03.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть