Интервью Лукашенко японскому TBS: мир на Украине, ядерное оружие в Беларуси, санкции, Китай и США (видео)

Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS.

В разговоре Президент Беларуси акцентировал внимание на мирном соглашении России и Украины, в каком случае оно состоится и что произойдёт, если Зеленский не пойдёт на условия соглашения. Затронули тему перспективы размещения на территории Беларуси ядерного оружия.

Резонансные вопросы и откровенные ответы о ситуации в Украине, об отношениях Китая и США, о санкциях и фейковой журналистике.

— Что за договор предлагает Россия Украине?

— Кто и как сегодня может остановить конфликт?

— Распад СССР: трагедия или естественный поворот истории?

Подробности смотрите в интервью Президента Беларуси прямо сейчас!