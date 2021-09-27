Как белорусы меняли свою точку зрения и почему?

Судьба постмайданной страны была уготована и белорусам. Внешнее управление, развал предприятий и обнищание населения – то немногое, что сейчас пытается спрятать за ширмой Киев. И все же прошлый год для нас стал тем триггером, благодаря которому многие начали ценить то, что имеют. Этот репортаж о переосмыслении… когда людей попытались купить быстрой прибылью, легкими деньгами, и безнаказанностью. У кого-то сработал инстинкт самосохранения, у кого-то нет.

О бизнесе, который взвесил все за и против — в видео.