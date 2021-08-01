Как продают Родину за печеньки

При всей очевидной предсказуемости, нельзя не удивляться скорости девальвации оценки деятельности небезызвестной Светланы Тихановской на Западе. Поначалу, еще в октябре прошлого года, депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедал сообщил о ее выдвижении на Нобелевскую премию мира. Практически тогда же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в Президенты Беларуси символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве – с вполне откровенной целью: «У белорусов должен быть дом для того, чтобы они могли продолжать бороться». А сейчас в ходе визита в США она удостоилась получить из рук президента Джо Байдена… печеньки.

Реакция самой Тихановской на столь невиданную непротокольную «щедрость» оказалось сродни буре эмоций, пережитых классической литературной героиней Эллочкой- людоедкой. Помните, как там у Ильфа и Петрова в романе «Двенадцать стульев»: «Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала: «Хо-хо!».

Однозначно, что президентский подарок оказался вполне под стать непонятному статусу приглашенной гостьи: ей нечего было предложить, кроме набивших оскомину санкций против своей же страны, ему – точно также абсолютно ничего обоюдовыгодного взамен. Остается неизвестным, был ли Байден предварительно уведомлен о кулинарных способностях Тихановской, прежде чем остановиться в выборе ответного «мерси» в сфере гастрономии, и насколько эксклюзивны, а главное – изысканно вкусны печеньки Белого Дома. Вместе с тем не вызывает сомнений: все, что по факту досталось Тихановской, – в буквальном смысле слова, кондитерские крошки с барского стола.

Выражение «за печеньку» – современный вариант поговорки «за спасибо», обычно употребляемый в двух вариантах складывающихся обстоятельств: если кто-то хочет, чтобы для него выполнили некую работу бесплатно или за символическое вознаграждение, либо, когда сама эта проделанная работа оценивается почти даром – на уровне тех самых печенек. В ситуации, возникшей на встрече с президентом США, весьма скромный, если не сказать, бесплатный подарок Тихановской из категории «бери – у нас самих этого некуда девать» воспринимается еще и в качестве некого американского патерналистского морального одобрения и поощрения: оказывается, как легко, просто и без никаких лишних затрат можно продемонстрировать всю полноту и глубину искренности трогательной заботы Белого Дома о самопровозглашенном белорусском «нацлидере», а, соответственно, в ее лице – и о всех жителях Беларуси. То есть, особо не напрягаясь, принимающая сторона использовала, по сути, абсолютно пустой, не обязывающий к выполнению каких-то договорных обязательств, визит в своих идеологических и пропагандистских целях, что называется, на полную катушку.

Впрочем, сама Тихановская, похоже, на Джо Байдена и прочих первых лиц Соединенных Штатов не держит зла и вовсе не в обиде. Ведь встреча с лидером американской нации была нужна ей исключительно для личного пиара – и не более того: ради поддержания чувства собственной значимости, взятого на себя реноме оппозиционера-эмигранта №1. Это ведь тоже своего рода определенный политический капитал, который при выверенном прагматичном подходе способен приносить последующие материальные дивиденды и бонусы. Вот только какие? Где нынче венесуэлец Гуайдо, которого тоже привечали в Белом доме и признавали за своего в Западной Европе? Такое же бесславное будущее ждет и Светлану, которая так восторженно рассказывала журналистам о печеньках от Байдена, что любому здравомыслящему белорусу стало стыдно за такого своего пусть даже и неполномочного представителя за рубежом.

Примечательно и то обстоятельство, что печеньки – это единственная конкретика от Тихоновской от встречи с Байденом. Всё остальное обсуждалось с советниками американского президента. А из этого становится понятным, что ни Байден, ни Тихановская ровным счетом ничего не решают.

Светлану в очередной раз западные спецслужбы попытались продвинуть на качественно новый уровень, вот только забыли, что она может ляпнуть что-то не то. Взяла и испортила всю комбинацию своим упоенным пассажем о печеньках от Байдена, заодно еще и символично намекнув за счет чьих печенек существует вся беглая белорусская оппозиция за рубежом.

Глеб МАЙСКИЙ