Политика

Какие планы Польша вынашивает против Беларуси?

Историческая политика и имперские амбиции толкают Польшу на откровенное вмешательство во внутренние дела Беларуси. Под видом интеграционных проектов в виде “Люблинского треугольника”, создаются клубы молодых хищников, объединённых общей целью — экспансии на Восток. Для реализации своих геополитических амбиций наши западные соседи ведут методичную и планомерную работу. О том, как формируется почва для сепаратистских настроений в Беларуси и “Восточные кресы”, не дающие спокойно спать польским политикам, расскажет аналитик Андрей Сыч.

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