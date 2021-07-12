Какие планы Польша вынашивает против Беларуси?

Историческая политика и имперские амбиции толкают Польшу на откровенное вмешательство во внутренние дела Беларуси. Под видом интеграционных проектов в виде “Люблинского треугольника”, создаются клубы молодых хищников, объединённых общей целью — экспансии на Восток. Для реализации своих геополитических амбиций наши западные соседи ведут методичную и планомерную работу. О том, как формируется почва для сепаратистских настроений в Беларуси и “Восточные кресы”, не дающие спокойно спать польским политикам, расскажет аналитик Андрей Сыч.