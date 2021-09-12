Политика

Кого готовят в ЕГУ и почему студенты протестуют против руководства?

«Хочешь победить врага — воспитай его детей»— восточная мудрость. Я про Европейский гуманитарный университет. Вложены огромные деньги и США, и Евросоюза, чтобы студенты хорошенько так пропитались глобалистскими идеями Запада, а потом, забывшись, готовы были броситься на амбразуру. Де юре – университет закрыли на территории Беларуси, де-фактум – ситуация обстоит гораздо сложнее…67% выпускников везут знаменитую западную «демократию» на родину. Но вы не понимаете – ведь это другое.

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