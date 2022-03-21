Конфузы Байдена, или Как «сонный Джо» потерял голову (видео)

Джо «сонный» Байден – один из самых пожилых президентов США за всю её историю. И это, конечно, сказывается на поведении. И часто — на публике. Последний пример – он забыл кто есть муж первой леди, то есть перепутал себя с мужем вице-президента Камалы Харрис. Но, если учесть, что руках этого человека условная «красная ядерная кнопка». И тут уже становится тревожно, а не смешно.

Многоликость американского политика – это повод присмотреться к его поступкам повнимательнее: где Байден настоящий, а где надевает маску. Ведь в политике он уже полвека – значит весьма искушен в деле мимикрии. Политический портрет президента США: правда и фейки – в рубрике «Антифейк».